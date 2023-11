Suomalaishiihtäjille vihdoin jokerikortti käteen Rukan maailmancup-avaukseen – "Tästä on puhuttu jo vuosia"

Tulevana viikonloppuna kilpaillaan samoilla laduilla ja samoilla matkoilla. Lisäksi maailmancup-ohjelmassa on 20 kilometrin vapaan yhteislähtö sunnuntaina.

Isometsä näkee Suomen cupin järjestämisen Rukalla juuri maailmancupin alla "ehdottoman järkevänä". Viime vuosina Suomen cupia on hiihdetty Taivalkoskella ennen kansainvälisen kisakauden starttia Kuusamossa.

– Tästä on puhuttu jo vuosia, että miksi ei voisi olla näin. Myös katsastuksena maailmancupin kansallisia ryhmiä ajatellen se on reilu tapa.

– Nyt on luvattu samanlaista säätä tulevalle viikonlopulle, eli suksipuoli on maailmancupia ajatellen selvästi helpompi.

– Lisäksi olen ymmärtänyt, että joukkue on tämän väliajan Rukalla. Matkustelua ei tule, sillä joukkue on jo valmiiksi paikan päällä leireilemässä ja tekemässä välinetestejä. Varsinkin nyt, kun on koronaa ja muuta liikkeellä, niin urheilijat saavat olla omissa oloissaan, eikä tarvitse lentokentillä ja huoltoasemilla pyöriä, Isometsä perkaa.