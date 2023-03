Suomalaishiihtäjän piti lähteä jo kotimatkalle, nyt edessä on kuitenkin MM-kisojen kuninkuusmatka – "Siitä tulee raju reissu"

– Ei ollut varmaa tietoa, mutta täällä on ollut hyvät olosuhteet harjoitella ja on pystynyt valmistautumaan hyvin tällekin matkalle.

– Hyvä nousukunto on varmasti vieläkin. Lähdetään hakemaan parasta distanssihiihtoa tästä. Kyllä siitä raju reissu tulee, mutta sama se on kaikille. Ei näitäkään aikaisemmin ole päässyt kokemaan, että pääsee MM-kisoissa starttaamaan distanssimatkalle. Kyllä se hienoa on, Ahonen myhäilee.