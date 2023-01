Venäjä ja Valko-Venäjä aikovat käynnistää yhteisten sotaharjoitusten ryppään – MTV Uutiset seuraa sotaa

Ukrainan mukaan Soledarissa on edelleen satoja siviilejä, taistelut raivoavat

PERJANTAI 13.1

08.11: ISW: Venäjä on todennäköisesti valloittanut Soledarin kaivoskaupungin

Venäjä on todennäköisesti valloittanut Soledarin kaivoskaupungin, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo ISW. Sen analyysin mukaan kaupunkiin uhrattiin merkittävä määrä voimavaroja ja operaatio kulutti selvästi jo ennestään pahasti rasitettuja joukkoja.

ISW:n mukaan Venäjän huomio siirtyy nyt Bahmutin kaupungin valtaamiseen. Bahmutista on taisteltu verisesti jo pitkään.

Venäjä on alusta saakka käyttänyt Valko-Venäjän alueita iskeäkseen Ukrainaan, mutta Valko-Venäjä ei ole missään vaiheessa liittynyt varsinaisesti sotaan. (Reuters)

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti kansalle pitämässään puheessa Soledarin kaupunkia puolustavia sotilaita. Kaupunki on ollut kiivaiden taisteluiden keskellä Venäjän yrittäessä vallata sen. Presidentti kohdisti kiitoksensa erityisesti eräälle tietyllä laskuvarjojääkärijoukolle. Eräs kaupungissa taistleeva Ukrainan armeijan yksikkö kertoi torstaina tilanteen Soledarissa olevan kriittinen.

Soledarin suolakaivoskaupungin sotilaallinen merkitys on melko vähäinen, mutta sen valtaaminen mahdollistaisi Venäjälle aiempaa suurempien voimavarojen kohdistamisen Bahmutin valtaamiseen. (CNN)

TORSTAI 12.1

Venäjä aikoo nostaa asepalvelukseen kutsuttavien yläikärajaa tänä keväänä. Asevelvollisten yläikärajan nostaminen on osa Venäjän suunnitelmaa lisätä joukkojensa määrää 30 prosentilla.

Kriittiset äänet ovat sanoneet, että siirtymäaika on läpinäkyvä yritys lisätä asekelpoisten venäläismiesten määrää, joilla paikkaillaan Ukrainassa koettuja valtavia menetyksiä miesvahvuudessa.

Kartapolov viittasi kintaalla moisille näkemyksille sanomalla, ettei Venäjällä ole aikomusta lisätä varusmiesten määrää sen jälkeen, kun ikäraja on saatu nostettua 21:een.

Venäjän armeija on sekoitus palkkasotilaita ja varusmiehiä. Puolustusministeri Sergei Shoigu on sanonut, että suunnitelmana on kasvattaa taistelukelpoisten miesten vahvuus 1,5 miljoonaan 1,15 miljoonasta.