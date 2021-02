Suomalaiset ovat palanneet koronan myötä yksinkertaisempaan elämäntapaan – "Se on tuntunut oikeastaan ihan hyvältä"

MTV:n Uutisaamussa vierailleen VTT:n tutkimustiimin päällikön Anu Seiston mukaan muutos on tuntunut ihmisistä hyvältä.

– Vaikka aika on hankala ja erikoinen, niin kyllä ihmiset ovat löytäneet sellaisia uusia tapoja ja ehkä palanneet sellaiseen vähän yksinkertaisempaan elämään, joka on tuntunut oikeastaan ihan hyvältä.

Muutoksia on tullut myös ihmisten kulutustottumuksiin.

Vaikka mahdollisuudet kuluttamiseen ovat olleet korona-aikana erilaiset kuin ennen, niin rahaa on silti saatu palamaan.

– Esimerkiksi, kun ollaan oltu kotona hirveän paljon enemmän, niin ruokaostoksiin on käytetty enemmän rahaa. Ja kyllä sitten taas verkkokauppaostoksia tehdään, Seisto listaa.

– Ja sen tyyppistä viestiä tuli myös, että osa on ajatellut, vaikka rahaa ei ole niin paljon käytettävissä, niin on silti haluttu tukea paikallisia yrittäjiä tai käyty ravintoloissa tai tilattu ravintolaruokaa kotiin. Eli kyllä sitä rahaa silti on mennyt, vaikka ollaan oltu paljon kotona.