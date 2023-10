Suomalaisen rallilupauksen tulevaisuudesta levisi kova huhu – näin hän kommentoi Toyota-kytköstä

– Mutta kyllä tiimin puolelta on annettu ymmärtää, että ajohommat saisivat jatkua. Ensi vuoden ympärillä touhutaan jo. Varmasti tulemme ajamaan Suomessa ja maailmalla. Fiesta-ajot on nyt ajettu, mutta Rally2:lla varmaan ajetaan.

– Se, mikä auto se on, niin se on vielä ihan auki. Pyrkimys olisi saada joku tuoreempi kuin Polo, Korhonen linjaa.

/All Over Press

/All Over Press

– Kyllä mä näkisin sen hyvänä juttuna moneltakin kannalta. Totta kai se on vielä kysymysmerkki, että mikä se suorituskyky tulee olemaan sitten. Totta kai se on uusi ja moni sitä haluaa. Sillä saisi tietysti sellaista media-arvoa. Olisi mielenkiintoista päästä ihan uuteen autoon ja olisi mielenkiintoista päästä sellaiseen tilanteeseen, että sitä voisi vähän kehittää ja viedä omaan suuntaan. Pololla on ajettu jo niin paljon Suomessakin, että aika valmiiksi oli tiedossa jo säädöt, mitkä on hyvät. Ei ole tarvinnut pyörää keksiä uudestaan.