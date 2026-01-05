Niko Kytösaho jättää mäkiviikon kesken.

Kun perinteikkäällä Keski-Euroopan mäkiviikolla on hypätty kolme neljästä osakilpailusta, Niko Kytösaho jättää leikin kesken. Hiihtoliitto tiedottaa suomalaisen siirtyvän kotimaahan harjoittelujaksolle.

– Ratkaisulla halutaan optimoida valmistautuminen kohti kauden päätavoitteita, tiedotteessa lukee.

Joukkueeseen Bischofshofeniin liittyy Jarkko Määttä.

– Hän saa samalla tärkeän näyttöpaikan olympialaisia silmällä pitäen, Hiihtoliitto kertoo viitaten helmikuisiin Milano-Cortinan kilpailuihin.

Bischofshofenissa hypätään karsinta tänään ja huomenna varsinainen osakilpailu.

Kytösaho ei selviytynyt karsinnasta eilen käytyyn Inssbruckin kisaan. Hän hyppäsi Oberstdorfissa 38:nneksi ja Garmisch-Partenkirchenissä 37:nneksi.

Mäkiviikolla kilpailevat suomalaisista mukaan liittyvän Määtän ohella Antti Aalto, Eetu Nousiainen ja Vilho Palosaari. Parhaissa asemissa mäkiviikon kokonaistilanteessa on Aalto sijalla 27.

Continental Cupia

Määttä on hypännyt tällä kaudella pääasiassa kansainvälisessä kakkoskilpailu Continental Cupissa. Hän saavutti reilu viikko sitten sunnuntaina Engelbergistä sesongin toistaiseksi parhaan tuloksensa, 14. sijan.