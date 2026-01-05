Vilho Palosaari, Eetu Nousiainen ja Antti Aalto hyppäävät tiistaina Keski-Euroopan mäkiviikon neljännessä kilpailussa Bischofshofenissa.
Palosaari oli maanantain karsinnassa 30:s, Nousiainen 36:s ja Aalto 40:s.
Niko Kytösahon tilalle hälytetty Jarkko Määttä jäi sijalle 58 ja karsiutui.
Palosaari liiteli HS142-mäessä 124,5 metriin. Nousiainen pääsi 119,5:een ja Aalto 120 metriin. Määttä jäi takatuulessa 111 metriin.
Mäkiviikkoa ja maailmancupia ylivoimaisesti johtava Slovenian Domen Prevc oli paras myös Bischofshofenin karsinnassa. Hän venytti karsintahyppynsä 140 metriin.
Itävallan Stephan Embacher pääsi 138:aan ja joukkuetoveri Jan Hörl 137 metriin.
Prevc johtaa mäkiviikon kokonaiskilpailua yli 40 pisteen erolla toisena olevaan Hörliin ja kolmantena olevaan Embacheriin.