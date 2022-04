Oululainen autopeli sai viime vuonna 220 miljoonaa uutta pelaajaa – testasimme pyöreitä täyttävää megahittiä, mutta ilo loppui lyhyeen

Luvut ovat huikeita varsinkin kun huomioi, että Hill Climb Racing on tänä vuonna kymmenvuotias, joka on varsin kunnioitettava ikä mobiilipelille. Vuonna 2012 ensi kertaa julkaistu peli oli Rovion Angry Birdsin ohella ensimmäisiä suomalaisia mobiilihittejä ja samalla 2010-luvun ladatuin autopeli ja maailman 7. ladatuin mobiilipeli.

Simppeli idea

Hill Climb Racing on ajopeli, joka on perusmalliltaan hyvin yksinkertainen. Pelaajan tehtävänä on ajaa ajoneuvoaan pitkin valittua rataa mahdollisimman pitkälle. Samalla pelaajan tulee kerätä kolikoita.