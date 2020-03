Suomalaisasiantuntija tyrmää kiinalaisten ravintoloiden välttelyn koronaviruksen takia: "Ei ole mitään järkeä"

Yli 70 prosenttia vastaajista kertoi varautuvansa virukseen tehostamalla käsihygieniaa. Muitakin torjuntakeinoja on kuitenkin käytössä. Avoimista vastauksista käy ilmi, että osa ihmisistä saattaa esimerkiksi välttää kiinalaisia ravintoloita viruksen pelossa. Kyse on yksittäistapauksesta.

Sanen mukaan ihmisryhmien leimaaminen pitää nyt unohtaa ja suhtautua tilanteeseen järkevästi. Hän sanoo, että hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen on paras keino torjua viruksen leviämistä.

Virus leviää nyt myös Suomessa

Suomessa on perjantai-iltaan mennessä todettu 15 koronavirustapausta. Sanen mukaan uusia tapauksia on osattu odottaa. Viruksen tarkka seulonta on tarkoituksellista.