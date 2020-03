THL: Koronatestit eivät Suomesta lopu – epidemiassa eletään alkuvaihetta

Suomessa on THL:n mukaan todettu 359 koronavirustartuntaa keskiviikkoon mennessä.

– Sillä ei myöskään ole enää suuren suurta merkitystä siinä vaiheessa, kun epidemia on käynnistynyt.

"Materiaaleista on ollut puutetta"

Maanantaina hallitus linjasi, että THL auttaa terveydenhuoltoa lisäämään viruksen testauskapasiteettia. Salmisen mukaan THL on toiminut näin muun muassa arvioimalla kaupallisten koronatestien toimintaa, jotta niitä voidaan ottaa Suomessa käyttöön. Lisäksi THL on auttanut terveydenhuoltoa testaamaan koronavirusnäytteitä. Salmisen mukaan THL on hoitanut osan esimerkiksi Turun laboratorionäytteistä.