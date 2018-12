Suomalainen sallii toisten suomalaisten rikastua vain tietyissä tapauksissa – näillä tavoilla ansaittua rahaa ei katsota hyvällä

– Kaikki lailliset tavat vaurastua on ok, Bertta Korhonen sanoo.

Samoilla linjoilla on myös Emma Salart.

– Kunhan on laillista, niin on minusta ihan hyvä.

Riikka Torppa katsoo, että toisten vaurastumisesta on hyötyä kaikille.

– Kun tekee kovasti töitä ja vaurastuu, se on hyvä. Se heille suotakoon, Molari toteaa.

Ahkera saa vaurastua

Säännöllinen säästäminen ja tiukan kulukurin pitäminen on suomalaisten mielestä hyväksytyin tapa vaurastua. Sen mainitsee 46 prosenttia vastaajista.

– Suomalaisten mielestä on ihan ok vaurastua silloin, kun sen saavuttaa kovalla työllä tai ammatilla, jota varten on pitänyt opiskella kovasti, maajohtaja Leena Vainiomäki Danske Bankista kertoo.