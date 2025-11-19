Suomea olympialaisissakin 1980-luvulla edustanut urheilija pahoinpideltiin julmasti Helsingissä alkuvuodesta 2022.
Tapausta käsiteltiin hiljattain Helsingin hovioikeudessa. Se piti Helsingin käräjäoikeuden törkeästä pahoinpitelystä kesäkuussa 2024 antaman tuomion voimassa. Vastaajista toinen valitti tuomiostaan hovioikeuteen.
Käräjäoikeuden päätöksestä käy ilmi, että asianomistajaan kohdistettiin ruumiillista väkivaltaa yksityisasunnossa, jossa oli nautittu joukolla väkeviä alkoholijuomia. Syyttäjä kuvaili tekotapaa "erityisen raa'aksi ja julmaksi".
Pahoinpitelytilanteessa maassa maanneelle asianomistajalle oli aiheutunut nyrkiniskuista muun muassa pitkäkestoista kipua, voimakasta turvotusta silmien alueelle, haavoja ja verenvuotoa kasvoihin sekä vasemman silmäkuopan pohjan murtuma.