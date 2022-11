Suomalainen NHL-veskari hehkuu uljaassa lyönnissä – naulasi jäänviileän kommentin MTV Urheilulle

West Coastista East Coastiin

– Totta kai siellä on pikkujuttuja, joita voimme vielä parantaa, mutta voitto on aina voitto.

"Jo pitkään hyviä kavereita"

– On aina kiva pelata tuttuja vastaan. "Keken" kanssa treenataan kesät yhdessä. Muutenkin olemme olleet jo pitkään hyviä kavereita. Siellä on aina pikku ekstralataus, Husso ruoti.

"Ihan ok, sanoisin"

– On paljon uutta. Valmentaja (Derek Lalonde), uusia pelaajia, pelityyli. Ei ole enää sellaista, mitä viime vuodet on täällä ollut, että puolustetaan loppuun asti. Se on muuttunut paljon. Tiukkoja pelejä on ollut ja olemme pystyneet kääntämään ne voitoiksi, ensimmäistä kauttaan Detroitissa pelaava Husso perkasi.