Kanadalais-suomalainen koripallovalmentaja Gordon Herbert ei jatka Bayern Münchenin päävalmentajana, saksalaisseura kertoi lauantaina verkkosivuillaan. Päävalmentajan vaihtamisella Bayern yrittää herätellä joukkuetta ja kääntää kauden parempaan suuntaan.

Herbert valmensi Bayernia puolisentoista vuotta ja saavutti Saksan mestaruuden viime kaudella. Bayern on jälleen Bundesliigan kärkikahinoissa, mutta peli on takunnut Euroliigassa, jossa saksalaisjoukkue hävisi kahdeksan ottelua peräkkäin ennen Herbertin potkuja.

Herbert saapui Suomeen pelaamaan 1980-luvulla ja jatkoi peliuransa jälkeen valmentajana. Hän on valmentanut 1990-luvulta näihin päiviin useissa sarjoissa Euroopassa ja apuvalmentajana NBA:ssa. Herbert luotsasi Saksan maailmanmestariksi vuonna 2023.