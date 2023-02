Suomalainen kuulamörssäri runttasi SE:n reilun 14 metrin työnnöllä

– Vuosi takaperin sain tiedon, että voisin kilpailla paralympiatasolla luokassa 57. Tähän porukkaan on ollut mukava tulla mukaan ja lämmin vastaanotto on ollut sellaista, josta olen kiitollinen, Kööpikkä sanoi lämpöä äänessään.

42-vuotiaan Teijo Kööpikän 14 vuotta nuorempi pikkuveli Timo Kööpikkä on miesten kuulantyönnön vuoden 2018 Suomen mestari ja sijoittui viime kesän Kalevan kisoissakin toiseksi.

Isyys ja paraurheilu kaksi suurta elämänmuutosta

– Valmentajan lisäksi tärkeä taustahahmo on ollut kilpatuolin rakentanut Kari Tuomi , joka vastaa myös välinehuollosta ja toimii asiainhoitajana, Rauman Urheilijoita edustava Kööpikkä sanoo.

– Kotijoukkojen tuki on tietysti urheilijalle keskeinen. Alle kaksi-vuotiaan lapsen isänä osaan sitä arvostaa ja pian meille syntyy pieni poika, jonka laskettu aika on maaliskuussa.

Kööpikän kilpailuluokassa 57 kuulaa työnnetään pyörätuolista ja kuulan paino on neljä kiloa. Aiempaa SE:tä 13,13 piti hallussaan porvoolainen Aleksi Kirjonen vuodelta 2015. Kirjonen kilpailee varsinaisesti luokassa 56, mutta oli tehnyt paremman tuloksen, kuin hieman lievemmin vammautuneet urheilijat luokassa 57.

Luokan 57 ME on brasilialaisen Thiago Paulinon neljä vuotta sitten työntämä 15,26. Viime vuonna Paulino työnsi maailman kärkitulokseksi 14,89. Kööpikän SE 14,23 on maailman tämän vuoden kärkitulos ja olisi viime vuoden maailmantilastossa sijoittunut Paulinon jälkeen toiseksi.