Heli Koivula sädehti 20 vuotta sitten paikassa, jossa Kristiina Mäkelä ja Senni Salminen ovat EM-mitalisuosikkeja – tätä hänelle kuuluu nyt

Mäkelä on Euroopan tilastossa kolmantena kauden parhaallaan 14,48 ja Salminen jaetulla yhdeksännellä sijalla tuloksella 14,32, mutta hänen edellään on myös kisoihin pääsemätön venäläisurheilija Jekaterina Koneva.

– Penkkiurheilijana ja heidän suurena faninaan odotan onnistumista ja että he saavat parhaansa näissä kisoissa ja voivat taistella hyvistä tuloksista. Tulisi kesän parhaat leiskautukset. Jos mitalisiivua on, kyllä siitä on hyvä taistella.

"Hyvät saumat mitaliin"

– Olen ilolla seurannut vuosien aikana Sennin kehitystä ja tuloa ryminällä ihan huipputuloksiin. Sitä on ollut tosi mahtavaa seurata. Lajissa kuin lajissa, kolmiloikka mukaan lukien, vaaditaan vuosien kova työ. Hänen perustasonsa on kyllä hyvä. On odotettavissa, että ehkä kesän paras on vielä tulossa, Koivula tuumii.