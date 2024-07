Coldplay jakoi kuvia Helsingin keikaltaan – seuraajat haltijoissaan: "Niin kaunista"

View this post on Instagram

Coldplayn kaikkien aikojen ensimmäinen esiintyminen Suomessa oli 27. heinäkuuta. Bändi esiintyy Suomessa yhteensä neljä kertaa. Suomen keikat ovat osa Coldpalyn The Music of the Spheres -kiertuetta, joka on kestänyt pian kaksi vuotta.