Toimitusjohtaja ja arkkitehti Samppa Lappalaisen yritys JKMM Arkkitehdit tunnetaan muun muassa Amos Rexin sekä Keski-Suomen sairaala Novan suunnittelusta.

Yritys voitti kansainvälisen suunnittelukilpailun, jossa yli 600 ehdokasta kilpaili Helsingin Etelärantaan rakennettavasta uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelusta. Kilpailu käytiin anonyyminä, eli tuomaristo ei tiennyt tekijöitä ehdotusten takana.

– Meillä on erittäin kovaksi hioutunut tiimi. Tarpeeksi paljon kun jaksaa vain yrittää ja yrittää, niin kyllä se päivä joskus aina paistaa risukasaan, kertoo Lappalainen Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Yrittämistä arkkitehtikilpailut tosiaan vaativat. Lappalainen kertoo, että ennen voitokasta kilpailua he olivat käyneet jo jo yli kymmenen kisaa ilman ykkössijaa.

Kilpailun voitto on Lappalaisen mielestä merkittävä etenkin nyt, kun rakentaminen on suvantovaiheessa Suomessa.

– Tämä oli henkinen valopilkahdus ja rakennuksena tämä tulee varmasti jokaiseen postikortti-maisemaan.

Lappalainen uskoo, että rakennuksesta tulee Finlandia-talon ohella yksi Helsingin merkittävimmistä rakennuksista.

Rakennuksen on määrä valmistua vuonna 2030.