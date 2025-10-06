Tämän vuoden Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon voittaja on Katajanokan Laituri.

Voittajan valitsi arkkipiispa Tapio Luoma neljän finalistin joukosta. Luoma kertoo vaikuttuneensa rakennuksen muotokielestä, valoisuudesta ja puun käytöstä.

Katajanokan Laituri on Helsingin Katajanokalla sijaitseva monitoimitalo, joka valmistui vuosi sitten kesällä. Valkoisesta rakennuksesta löytyy hotelli sekä muun muassa metsäyhtiö Stora Enson pääkonttori.

Rakennus on avoin kaikille. Sen alimmassa kerroksessa sijaitsevat yleisölle avoimet aulatilat, kahvila ja ravintolat ja sen kattoterassilla oleskelualueet ja baari.

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon myöntää Suomen Arkkitehtiliitto.

Ehdolla palkinnon saajaksi olivat tänä vuonna myös Finlandia-talon peruskorjaus, asuinkerrostalo Meander Töölössä ja Vuosaaren biolämpölaitos.