Suomalainen aivotutkija kehitti salaisen aseen – uusi ME: "Olen löytänyt jotain poikkeuksellista"

Joel Naukkarinen on tehnyt jälleen uuden sisäsoudun maailmanennätyksen. Loiston taustalla on "salainen ase".

Joel Naukkarinen, 31, sisäsouti lauantaina slide-liukualustalla 1 000 metrin historian kovimman ajan: 2.41,3. Tulos kirjataan uudeksi 30–39-vuotiaiden maailmanennätykseksi – ikäluokan aiempi paras noteeraus oli liettualaisen Žygimantas Gališanskisin 2.44,1.

Kaikki ikäluokat huomioituna 1 000 metrin historian paras aika oli ennestäänkin Naukkarisen nimissä: kahden vuoden takaisella tuloksella 2.42,9 hänellä on yhä hallussaan 19–29-vuotiaiden ME.

"Nostaa ihmisen suorituskyvyn uudelle tasolle"

Naukkarisella on kaikkiaan hallussaan kahdeksan yleisen sarjan maailmanennätystä, ja mies on paahtanut rekordeja solkenaan. Niitä on syntynyt eri matkoilla tuhannesta metristä sataan kilometriin.

Vuodenvaihteen jälkeen suomalainen on rikkonut viisi maailmanennätystä. Helmikuussa neljä MM-mitaliakin saavuttanut ennätystehtailija kuvailee kehittäneensä "salaisen aseen".

– Olen vuosikausia kehitellyt erilaisia harjoitusmetodeja, joista osa on ollut aika äärimmäisiä. Nyt olen löytänyt jotain poikkeuksellista, koska suorituskyky on kaikilla kestävyysmatkoilla kehittynyt tasolle, johon en ole koskaan ennen päässyt, Naukkarinen kertoo tiedotteessaan.

Hän on kouluttautunut lääkäriksi ja tekee parhaillaan Itä-Suomen yliopistossa lääketieteen tohtorin opintoja. Naukkarinen tutkii väitöskirjassaan väsymyksen ja jaksamisen tunteen syntymistä aivoissa ja sitä, miten niihin voidaan vaikuttaa.

– Tässä yhdistyy osaamiseni kestävyysurheilijana sekä aivotutkimuksen parissa. Toimin osana tutkimusryhmäämme Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja luonnollisesti olympiaprojektin valmennustiimissä. Molemmissa ryhmissä pääsen työskentelemään huippuosaajien kanssa ja tässä rajapinnassa olen kehittänyt valmentautumismenetelmän, joka nostaa ihmisen suorituskyvyn uudelle tasolle.

Aivojen tahdistusta

Moisesta kiinnostaa kuulla lisääkin. Siispä luuri käteen ja puhelu ME-miehelle.

– En huomioi omassa valmentautumisprosessissa pelkästään fyysistä valmennusta ja kroppani kuntoa, vaan muokkaan esimerkiksi eri ympäristöolosuhteita säätelemällä aivojen käsitystä siitä, mihin ne pystyvät ja mihin kroppa pystyy. Siihen kuuluu se, että teen harjoituksia tosi, tosi äärimmäisissäkin olosuhteissa, kun treenaan kroppaani, Naukkarinen avaa.

Kuvioon kuuluu esimerkiksi korkean paikan harjoittelua ja kuumatreeniä.

– Ne ovat vain pari ympäristötekijää. Hyödynnän niitä.

Lisäksi muovataan kuitenkin mainitusti aivojen kokemusta siitä, mihin kroppa pystyy, jolloin saadaan ratkaisevalla hetkellä itsestä enemmän irti. Naukkarinen pystyy manipuloimaan sitä, missä määrin hän tuntee väsymystä.

– Siinä käy periaatteessa niin, että tunnen väsymystä lopulta ehkä enemmänkin. Tietyllä tavalla onnistun tahdistamaan aivoni siihen ja saamaan ne uskomaan, että tämä on se teho, jota pystyn ylläpitämään. Sitten pystyn siihen paremmin ja pystyn viemään itseäni ahtaammalle.