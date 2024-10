Joel Naukkarisen puhelin täyttyi soitoista ja viesteistä: puoliso kertoi sokeeraavan tiedon – "Siellä on tänään ollut puoli sukua paikalla"

– Tiesin jo siitä, että jotain on todennäköisesti sattunut. Kun soitin puolisolle ensimmäiseksi, hän kertoi, että pirtti on tulessa, Naukkarinen kertoo puhelimitse.

Kyse on noin 400 neliömetrin suuruisesta Naukkarisen lapsuudenkodin juhlatilasta Kouvolan Ummeljoella. Naukkarisen Jukka -isän omistama rakennus sisältää tanssilattian ja orkesterin alueella sijaitsevan Joelin harjoituskeskuksen, jonka soutaja on nimennyt Ummeljoki High-Performance Elite Sports Training Centeriksi.

"Kaiken sen tukikohta"

– On se pysäyttävää kuulla. Tuolta koko urheilu-urani on lähtenyt liikkeelle.

Viimeiset vajaat 15 vuotta Naukkarinen on käyttänyt tiloja soudun oheisharjoittelukeskuksena. Harjoituskeskuksessa on ollut soutuergometrejä, hiihtoergometri ja sisäpyöriä – laitteita, joilla Naukkarinen sanoo nostavansa kuntoaan eniten.

Katsottava, mitä saa korjattua

"Isoa tunnearvoa myös muille"

– Tuolla tilalla on isoa tunnearvoa myös muille kuin minulle. On juhlasali, jossa on vietetty häitä ja hautajaisia ja kokoonnuttu yhteen juhlimaan monet kerrat. Siellä on tänään ollut puoli sukua paikalla. Eivät muutkaan ole pystyneet keskittymään töihin loppupäivää. Sen takia on pidetty loppupäivä vapaata ja menty katsomaan tilannetta.