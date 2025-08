Iida Lehtomäki, 15, tekee sensaatiomaista nousua maailman huipulle – rahapotit saavat odottaa

Iida Lehtomäki, 15, on jaetulla kärkipaikalla kolmen kierroksen jälkeen.

Vaikka Suomen frisbeegolfnaisilta odotettiin menestystä koti-MM-kisoista, 15-vuotiaan Iida Lehtomäen johtopaikka kolmen kierroksen jälkeen hämmästyttää.

Kullasta käydään sukupolvien välistä taistoa, sillä lähes kolme kertaa Lehtomäkeä vanhempi yhdysvaltalainen Ohn Scoggins jakaa ykköstilaa kokonaistuloksessa 192 heittoa (10 alle parin).

Lehtomäki on ikäisekseen kokenut urheilija, joka edustaa viimeisintä huippupelaajien aaltoa.

Vuonna 2009 syntynyt petäjäveteläinen aloitti frisbeegolfin vuosikymmenen alun koronahuumassa. Jalkapallosta ja tenniksestä oli syntynyt vankka urheilullinen perusta, jonka päälle on rakennettu frisbeegolfin arvokisamenestystä.

– Pari vuotta sitten voitin junnu-SM:t ja -EM:t. Sen jälkeen oli semmoinen fiilis, että olen ihan hyvä tässä, Lehtomäki kertoi.

Lehtomäki on uuden sukupolven frisbeegolfaaja myös siksi, että hänellä on valmentaja. Yhä useampia kilpapelaajia valmentava Joonas Merelä on auttanut Lehtomäkeä viime vuoden.

Lehtomäen perheen tuki näkyy MM-kisoissa kirjaimellisesti, sillä isä Jani Lehtomäki toimii teininsä caddiena.

Hän kuvailee tytärtään määrätietoiseksi urheilijaksi.

– Joonas on Iidan koutsi ja tekee harjoitusohjelman. Iida tekee fysiikkatreenit itse tai minun kanssani. Puttitreeneissä pidän lähinnä seuraa.

Yhdysvallat liikaa lukiolaiselle

Lehtomäki jäi ikuiselle lomalle peruskoulusta pari kuukautta sitten, joskin lukio odottaa viikon päässä.

– Jää nähtäväksi, kuinka paljon pystyy lukion ohessa harjoittelemaan. Olen menossa Schildtin urheilulinjalle Jyväskylään. Sieltä saan opintopisteitä harjoituksista.

Nokian ja Tampereen MM-turnaus on upea näyteikkuna eurooppalaiselle frisbeegolfille, mutta lajin ammattilaisten arki kuluu pitkälti Yhdysvalloissa.

Tulee sunnuntaina kultaa tai ei, Lehtomäki suhtautuu urakehitykseen maltillisesti.

– Tykkään kisata Euroopassakin. Saatan tänäkin vuonna mennä Throw Pinkiin (kutsuturnaus). Ei minulla ole sinne mitään jäätävää hinkua päästä. Minun tasoni ei ole vielä siinä, että pystyisin täällä dominoimaan.

Lajipiiri on tiennyt Lehtomäen lahjakkuudesta joitakin vuosia, mistä osoituksena hänellä on yhteistyökumppaneita aivan frisbeegolfin ruokaketjun petopäädystä.

Metsäkoneyritys Ponssekin hakee näkyvyyttä frisbeegolfissa juuri Lehtomäen kautta.

– Rahallista tukea ja kisavälineitä kun saa, niin onhan siitä todella iso apu.

Draivi kulkee, putti ei

Teinisensaatio on parantanut kierros kierrokselta MM-kisoissa, mutta ei ole silti uskoa suorituksiaan todeksi.

– Olen vieläkin ihan tosi yllättynyt, että pystyn pärjäämään täällä näin hyvin. Normaalisti minulla ei ole ollut näin tasaista peliä.

Hän oli varsin mielissään perjantain kolmoskierroksestaan.

– Draivi oli jälleen hyvää, ja nyt sain putitkin koriin. Sillä sai heti parannettua tulosta.

Lehtomäen rystytekniikka on yksi naisten sarjan puhtaimmista. Vaikka kyse on nuoresta urheilijasta, suomalaisen frisbeegolfaajan tyypilliset piirteet erottuvat: draivi kulkee ja putti ei niinkään.

– Putti on kiinni vain mentaalista. Jos pystyn pitämään samana ja treenaamaan paljon, niin kyllä ne siitä alkavat mennä.

Lehtomäen peliä kuvaava jako pätee täysin Henna Blomroosiin, joka käväisi kärjessä, mutta palasi kolmanneksi. Hän on kerännyt kolmelta kierrokselta kokonaistuloksen –8.

Kun Silva Saarinenkin (–6) piti nelospaikkansa, neljän heittäjän kärkiryhmä pysyy samana lauantaina.

