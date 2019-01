Suldaan haki lainaa eduskuntavaalikampanjaa varten – virkailijan kysymys verkkopankissa hätkähdytti: "Ei minulla suomalaisena ole sellaista"

Virkailija tiedusteli Said Ahmedilta voimassa olevaa oleskelulupaa, jotta tämä voisi tehdä hakemuksen verkkopankissa.

Ennen verkkopankissa tehtyä hakemusta Said Ahmed oli ollut jo yhteydessä pankkinsa asiakaspalvelun kanssa. Hakemus tuli kuitenkin täyttää verkkopankin kautta.

Suldaan Said Ahmed. Kuvaaja: Tiina Palm

Suldaan Said Ahmed. Kuvaaja: Tiina Palm

– On sattunut oletus, koska nimeni on Suldaan, niin olen ulkomaalainen, vaikka eduskuntaankaan ei voi pyrkiä, jos ei ole Suomen kansalainen, hän sanoo.

Eduskuntavaalit vaativat ehdokkailta runsaasti rahoitusta. Tästä syystä myös Said Ahmed päätyi hakemaan henkilökohtaista lainaa.

"Meitä on monenlaisia"

Said Ahmed tviittasi asiasta ja keräsi nopeasti runsaasti uudelleentviittauksia. Pankki pahoitteli asiaa jo sosiaalisen median välityksellä.

Said Ahmed on myös keskustellut pankkinsa kanssa puhelimitse tapauksen jälkeen. Pankki on ollut tapauksesta hyvin pahoillaan.