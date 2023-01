Sukeltajien uskomaton kohtaaminen ryhävalaan kanssa Norjan rannikolla tallentui videolle: "Meidän täytyy perääntyä!"

– Tuona päivänä miekkavalaat olivat metsästäneet silliä. Ne olivat pelästyttäneet kalaparven tiukaksi parveksi, josta niiden on helpompi metsästää ja syödä, Dan kertoo.

Miljoonia katselukertoja somessa

Monilla videoilla ryhävalaat uivat lähes kosketusetäisyydeltä Danista. Alkuperäistä videota miekkavalaiden saaliin hotkaisseesta ryhävalaasta, jonka voit katsoa artikkelin yltä, on katsottu 15,9 miljoonaa kertaa. Siitä on tehty useita eri versioita, joista monia on myös katsottu miljoonia kertoja.