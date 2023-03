Suhdehuhut vellovat: Emily Ratajkowski ja Harry Styles bongattiin intohimoisissa tunnelmissa Tokion kaduilla

Styles on tällä hetkellä Love On Tour -kiertueella Japanissa, jossa muusikolla on ollut keikkaa toisen perään.

Ratajkowskilla on puolestaan meneillään avioeroprosessi ex-puolisonsa Sebastian Bear-McClardin kanssa. Entisellä parilla on yhteinen 2-vuotias Sylvester-lapsi. Eronsa jälkeen Ratajkowski on yhdistetty muun muassa koomikko Pete Davidsoniin sekä Eric Andreen. Ratajkowski avautui hiljattain siitä, kuinka vaikeaa deittailu hänelle itselleen on tänä päivänä.