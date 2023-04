Emily Ratajkowski kommentoi viraaliksi mennyttä pusuaan Harry Stylesin kanssa: "En odottanut tällaista"

– En odottanut tällaista, mutta siihen on syynsä, miksi julkisuudenhenkilöt Los Angelesissa palkkaavat turvahenkilöstöä ja eivät käy julkisesti ravintoloissa, Ratajkowski kommentoi Espanjan Vogue-lehdelle 20. huhtikuuta julkaistussa jutussa.

Ratajkowskin mielestä on outoa kokea tiettyjä asioita ja sitten huomata koko maailman tietävän ja kommentoivan niitä. Hän on haastattelun mukaan mennyt vain kolmevuotisesta suhteesta nelivuotiseen suhteeseen.

– Tämä on ensimmäinen kerta pitkään aikaan, kun olen tapailuasteella. Kiinnostus tähän elämäni osa-alueeseen on todella outoa. En ole yllättynyt, mutta se on vain pieni osa elämääni, Ratajkowski kertoi.