Titanic-elokuvasta julkaistiin uusi juliste, jonka yksi Kate Winsletiin liittyvä yksityiskohta hämmentää: "Tämä todella stressaa minua"

Kuvassa on kuitenkin yksityiskohta, jonka moni on pistänyt merkille – tai on useille ainut asia, johon useat pystyvät kiinnittämään huomionsa: Kate Winsletin erikoinen hiustyyli. Julisteen kuvassa Winsletin pään toisen puolen hiukset noudattavat 1900-luvun alun yleistä tyyliä naisilla, mutta pään toisen puolen hiukat ovat auki.