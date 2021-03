– Kyseessä on niin sanoakseni todella suuri rannalle ajautunut valas, kiteytti apuun kutsutun Smit Salvage -yhtiön johtaja Peter Berdowski hollantilaisen uutiskanavan haastattelussa.

– Selvitämme parhaillaan, kuinka paljon öljyä tai vettä siinä on. Nämä ovat monimutkaisia laskutoimituksia. En halua lähteä arvailemaan, mutta tässä voi kestää päiviä tai jopa viikkoja, Berdowski sanoi.

Smit Salvage on aikaisemmin osallistunut muun muassa karille ajaneen Costa Concordia -risteilyaluksen ja uponneen venäläisen ydinsukellusveneen Kurskin pelastustöihin.

Aluksen omistava japanilaisyhtiö myönsi torstaina, että aluksen irrottaminen on osoittautunut hankalaksi.

– Yhdessä paikallisten viranomaisten ja laivan hallinnointiyhtiön kanssa yritämme saada sen irti, mutta se on äärimmäisen vaikeaa, Shoei Kisen Kaisha -yhtiö kertoi verkkosivuillaan.

Suuret vaikutukset konttiliikenteelle

Suezin kanavaa hallinnoivat egyptiläisviranomaiset kertoivat torstaina, että liikenne kanavassa on keskeytetty toistaiseksi, ja kanavaan pyrkivät laivat ovat edelleen odotusalueilla.

Panaman lipun alla purjehtiva ja taiwanilaisyhtiön liikennöimä 400-metrinen Ever Given -alus ajautui tiistaina kanavassa poikittain ja jäi pohjaan kiinni. Poikittain ajautumisen on kerrottu johtuneen hiekkamyrskystä.