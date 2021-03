Jättimäisen konttialuksen irrottaminen Suezin kanavasta ei onnistunut vieläkään, jumissa olevissa laivoissa seisoo miljardien arvosta rahtia

Hiekkamyrskyssä kanavaan jumittunut Ever Given oli perjantaina kanavan tulppana jo neljättä päivää.

Edessä Afrikan kiertämistä

Punaisenmeren ja Välimeren yhdistävä Suezin kanava on yksi maailman meriliikenteen tärkeimmistä kuljetusväylistä, koska se lyhentää merkittävästi Euroopan ja Aasian välistä merimatkaa. Afrikan eteläkärjen kiertäminen pidentää matkaa jopa kahdella viikolla. Ever Givenin sisaralus Ever Greet on jo ohjattu kiertämään Afrikkaa.