Suezin kanava yhdisti Välimeren Punaiseenmereen 150 vuotta sitten – sodat ja kiistat ovat sulkeneet vesiväylän toisinaan jopa vuosikausiksi

Yli 100 000 työläisen on kerrottu kuolleen kaivaustöissä, pääosin koleran uhreina. Asiantuntijoiden mukaan tilastot kuolleiden määristä ovat kuitenkin epäluotettavia.

Kanavaan mahtuvien alusten koko on kasvanut pienistä rahtilaivoista suuriin öljytankkereihin, ja vuonna 2015 valmistuneen laajennuksen jälkeen myös kaksisuuntainen liikenne samaan aikaan on mahdollista. Kanavan läpi kulkemiseen vaadittava aika on lyhentynyt alkuperäisestä vajaasta vuorokaudesta noin puoleen.