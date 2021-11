Sudanin syrjäytetty pääministeri vaatii vallan palauttamista siviilihallinnolle – ei suostu neuvottelemaan sotilasjohdon kanssa

Hamdokin lausuntoa edelsi tapaaminen Yhdysvaltain, Britannian ja Norjan suurlähettiläiden kanssa hänen kotonaan, jossa hän on ollut kotiarestissa noin viikon verran.

Yhdysvaltojen Afrikan sarven erikoislähettilään Jeffrey Feltmanin on tarkoitus saapua tiistaiaamuna pääkaupunki Khartumiin löytääkseen keinoja yli viikon jatkuneen kriisin lievittämiseksi.

Pidätettyjen siviilihallinnon johtajien tilanteesta ei tietoa

Sudanissa on osoitettu monena päivänä mieltä vallankaappauksen jälkeen. Mielenosoituksissa on kuollut ainakin 12 ihmistä. Yhteydet internetiin ovat olleet laajalti estettynä, ja valtaosa pääkaupunki Khartumin kaupoista on ollut kiinni. Myös monet siviilivirkamiehet ovat kieltäytyneet tekemästä töitä ennen siirtymäajan hallinnon palauttamista.