Stubb väittelystä Weberin kanssa: Lähinnä pehmeää ja kivaa jutustelua – "Varmaan sain tuotua muutamia omia viestejä esiin"

Aktiivista kampanjointia

Stubb on kampanjoinut aktiivisesti viimeiseen asti, vaikka tiedostaa saksalaisen Weberin vahvan ennakkosuosikkiaseman. Hän on saanut tukea kaikilta EPP:n valtionjohtajilta.

– Jos kaikki julkiset äänet lasketaan, niin hävisin tämän 6–0. Se on ihan selvää.

– Ymmärrän sen tulokulman, jos Saksan liittokansleri pyytää, että voitko tukea ehdokastani, niin tottakai ne sen tekevät. Mulla on jäänyt tosi hyvä tunne kampanjoinnista eilen ja tänään. Vastaanotto on ollut myönteinen, ja vaikka on kisa päällä, niin ei ole ollut toisten haukkumista tai mollaamista.