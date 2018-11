Tapio Nurmisen murska-arvio: Stubbin tappio EPP:n kärkiehdokaskisassa on varma – "Yritti voittaa jalkapallopeliä luistimet jalassa"

Helsingin Messukeskuksen kokouksessa on ollut koolla Euroopan huippupoliitikkoja kuten Angela Merkel, Jean-Claude Juncker ja Donald Tusk. Äänioikeutettuja edustajia puoluekokouksessa on 732.

– Tämä menee niin, että puoluekokousedustajat pitää vakuuttaa ja Weber teki sen hyvissä ajoin. Hänelle oli jo kaikkien niiden maiden hallitusten tuki, joissa on EPP:n puolue johdossaan silloin kun Stubb aloitti kampanjansa. Silloin Weberillä oli takanaan jo käytännössä jo valtava osa. Äänestys on tietysti suljettu lippuäänestys, jossa voi tapahtua mitä tahansa.

– Stubbilla on kaikkea sitä, mitä Weberillä ei ole. Hän on karismaattinen ja kielitaitoinen, hänellä on EU-kokemusta ja hallituskokemusta. Hän halusi, että tulee demokraattinen prosessi, jossa on oikeasti vastaehdokas.