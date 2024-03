STTK:n Antti Palola vetoaa pääministeri Petteri Orpoon: keskusjärjestöviisikko koolle

Moni hallituksen uudistus hiertää

– STTK:n puolesta me ollaan todettu, että me ollaan valmiita käymään tätä keskustelua siitä palkkamallista, koska tämä on meille tosi tärkeä, totesi Palola.

Ay-pomo vetoaa pääministeriin: palaveri viisikon kanssa

– Siellä voitaisiin käydä läpi, että missä me ollaan, onko mitään mahdollisuutta päästä ulos tästä tulehtuneesta tilanteesta. Ja jos sitten on kertakaikkiaan niin, että ei ole mahdollisuutta päästä ulos, niin se sitten ainakin koetettu tämä asia. Nyt minusta tuntuu vähän siltä, että keskustelu on aika kovaa, kielenkäyttö on aika kovaa ja julkisuudessa huudellaan jonkun verran puolin ja toisin toistensa ohitse. Tämä on siinä mielessä hankala tilanne, arvioi Palola.