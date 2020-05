STT:n tiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön esitys uudesta yritystuesta on valmis

Sillä on tarkoitus tukea kaikkein eniten koronaepidemiasta kärsiviä yrityksiä, jotka kamppailevat hengissä pysymisestä. STT:n käymien taustakeskustelujen mukaan yritystuista oli määrä neuvotella jo keskiviikkona, mutta asia siirtyi maataloudessa kiireisesti tarvittavien kausityöntekijöiden tieltä.

Asiasta on aiemmin kirjoittanut Helsingin Sanomat.

Yleistuelle vaihtoehtona on valmisteltu muutoksia Business Finlandin ja ely-keskusten tukikäytäntöihin, mutta taustakeskusteluista käy ilmi, että tämä on epätodennäköisempi vaihtoehto.

Lainsäädäntö vie vähintään viikkoja

Tällä hetkellä on puhuttu sadoista miljoonista euroista, mutta summa on tiettävästi auki. Kansantaloudellisesti ajateltuna laajan konkurssi- ja työttömyysaallon estämisestä tai edes siirtämisestä kannattaa yhteiskunnan maksaa, arvioivat lähteet. Ongelma on, että kukaan ei tiedä, miten kauan koronakriisi jatkuu.