Hallitus neuvottelee parhaillaan yritystuista – Lintilän mukaan sopu mahdollinen vielä tänään: "Minulla on selkeä esitys aiheesta"

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) uskoo, että yritystuista on mahdollista päästä sopuun vielä tänä iltana.

– Sitä on jumpattu paljon jo valmiiksi, ja minulla on siihen selkeä esitys. Kun on hyvä pohjaesitys niin ei tarvitse paljon vääntää, Lintilä kommentoi Säätytalolle mennessään.