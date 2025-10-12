Useat strippiklubit ovat NFL-tulokas Cam Skattebon perässä. Taustalla on 23-vuotiaan viime torstain esiintyminen Thursday Night Football -studiolähetyksessä joukkuetoverinsa Jaxson Dartin kanssa.

Skattebon edustama New York Giants voitti torstai-iltana Philadelphia Eaglesin lukemin 34-17. Skattebo nousi sankariksi, kun hän teki kolme touchdownia. Hän otti ottelun jälkeen osaa studiolähetykseen, jossa hän repi paitansa ja poseerasi kameroille.

Skattebon esiintyminen ilman paitaa on herättänyt runsaasti huomiota. TMZ:n mukaan useat New Yorkin strippiklubit ovat antaneet kuulua itsestään, jotta he saisivat Skattebon tanssimaan lavoilleen.

– Meillä on joka viikonloppu runsaasti villejä esiintymisiä Electric Fantasy -juhlissamme. Uskoisimme, että hän sopisi täydellisesti sinne, Larry Flyntin Hustler NY:n edustaja kertoi TMZ:lle.

Skattebo draftattiin NFL:ään huhtikuussa järjestetyssä varaustilaisuudessa neljännellä kierroksella. Hänestä on noussut suuri yleisön suosikki ja hän on tehnyt kuudessa ensimmäisessä ottelussaan viisi touchdownia.

Katso esiintyminen alla olevalta videolta.