Dallas Cowboysin värikäs omistaja Jerry Jones on saanut amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigalta mojovat 250 000 dollarin eli noin 215 000 euron sakot.

Liiga rankaisi Jonesia "säädyttömästä eleestä", kun tämä oli vilauttanut yleisölle yhden sormen tervehdyksen viikonlopun ottelussa New York Jetsiä vastaan.

Jones väitti elettä vahingoksi. Hän sekoili sormiensa kanssa, kun tarkoitus oli nostaa oman joukkueen kannattajille peukku.

– Se oli minulta tahaton ele, Jones puolustautui yhdysvaltalaisen radiokanavan haastattelussa.

– Se tapahtui viimeisen touchdownimme jälkeen, kun me kaikki olimme innoissamme siitä. Siihen ei liittynyt mitään vihamielistä. Laitoin vain väärän sormishow'n päälle. Sitä voi sanoa vahingoksi.

Dallas voitti sunnuntain pelin 37–22.