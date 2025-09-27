Amerikkalaisen jalkapallon NFL-legenda Shaun Alexander saa 14. lapsensa.
– Shaun Alexander pelasi viimeisen NFL-ottelunsa vuonna 2008, mutta hän on pitänyt itsensä kiireisenä sen jälkeen, New York Post muotoilee.
Entinen keskushyökkääjä, takavuosien arvokkain NFL-pelaaja on nimittäin tehnyt vaimonsa Valerien kanssa lapsia kuin liukuhihnalta.
– Alamme vasta kertoa ihmisille, mutta numero 14 on vatsasssa, Alexander ilmoitti Up & Adams Show'ssa.
Tulevalla pienokaisella on sisaruksina Heaven, Trinity, Eden, Joseph, Justus, Temple, Honor, Jedidiah, Eternity, Hosanna, Hope ja Judea. Vuonna 2017 perhettä ravisteli suru, kun tytär Torah kuoli vuonna vain 70 päivää syntymänsä jälkeen.
"Ryhdy hommiin"
Shaun Alexander pelasi NFL:ää Seattle Seahawksissa 2000–2007 ja Washington Redskinsissä 2008./All Over Press
Alexanderin lapsitehtailu on NFL-piireissäkin harvinaislaatuista. 48-vuotias yhdysvaltalainen on piakkoin 14 lapsella tasoissa Antonio Cromartien kanssa ja selkeästi edellä esimerkiksi 10 lapsen Philip Riversiä.
– Se on todella villiä, Alexander virkkoi lapsiensa lukumäärästä.
Alexanderia haastatellut urheilujuontaja ja tv-kasvo Kay Adams täräytti Philip Riversille melkoisen kommentin.
– Haluan sinun katsovan tätä: Philip Rivers, ryhdy hommiin. Sen haluan sanoa. Philip vie otsikoita 10 lapsella. Sinulla on vain 10 lasta.
Adams otti räväkästi kiinni myös siihen, että Rivers on tuoreeltaan ehdolla NFL:n kunniagalleriaan Pro Football Hall of Fameen. Hän letkautti, että Riversiltä pitäisi viedä moinen kunnia pois ja antaa se Alexanderille.
– Haluan lasteni näkevän Hall of Famen. Pyydänkö liikaa? Alexander tokaisi tähän.
Alexander palkittiin NFL-huippuliigan arvokkaimpana pelaajana vuonna 2005. Mies valittiin myös kolmesti sen tähdistöottelu Pro Bowliin.