Tästä hetkestä nousi kohu – laulaja myöntää esiintyneensä humalassa 40 000 ihmisen edessä: "Hakeudun hoitoon"

Nelinkertainen Grammy-ehdokas on nyt julkaissut oman ulostulonsa kohahduttaneesta hetkestä.

– Kerron teille, kuinka vieroituksessa menee. Olen kuullut, että se on superhauskaa, Andress päätti kirjoituksensa X:ssä.

Yhdysvaltalaisen Andressin läpimurtona pidetään vuoden 2019 singleä "More Hearts Than Mine". Kappale nousi Billboardin hot 100 -listalla parhaimmillaan sijalle 30. Artisti on julkaissut urallaan kaksi studioalbumia.