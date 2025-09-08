Stoltenbergin suosio siivittää työväenpuoluetta Norjan vaaleissa

Pääministeri Störe tarvitsee vaalivoitosta huolimatta useiden pikkupuolueiden tukea jatkaakseen virassaan.
Norjassa äänestetään maanantain suurkäräjä- eli parlamenttivaaleissa. Kannatusmittausten kärjessä on selvästi pääministeri Jonas Gahr Stören työväenpuolue. Se tarvinnee kuitenkin useiden punavihreiden pienpuolueiden tukea uuden hallituksen muodostamiseksi.
Työväenpuolueen kannatus nousi rakettimaisesti ohi oikeistopuolueiden alkuvuodesta, kun entinen pääministeri ja Naton entinen pääsihteeri Jens Stoltenberg palasi Norjan kotimaan politiikkaan valtiovarainministeriksi.
Vielä viime vuoden lopulla selvästi suosituimman puolueen paikkaa piti hallussaan maahanmuuttovastainen edistyspuolue. Myös perinteisempi oikeistopuolue Höyre oli tuolloin työväenpuoluetta suositumpi.