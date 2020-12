Stockmann myy Helsingin tavaratalonsa – "tällä hetkellä emme suunnittele merkittäviä työvoiman vähennyksiä"

11.16: Tiedotustilaisuus on päättynyt.

11.04: "Kun tätä menettelyä tarkastelee ja vertaa kansainvälisiin verrokkeihin, niin näyttää siltä, että suomalainen yrityssaneerauslainsäädäntö on valitettavasti jäänyt jälkeen pääkilpailijamaista. Velkakonversointisäädösten puuttuminen laista ja jossain määrin talousteorian vastainen maksusaantijärjestys vastaavat varsin huonosti velkojien perusteltuihin odotuksiin varsinkin silloin kun velallinen on laajasti omistettu pörssiyhtiö", Tähtinen arvioi.

10.50: " Maksuohjelma ei perustu siihen, että kassareservi revitään nollille joka vuosi. Maksuohjelma on kahdeksan vuoden mittainen ja sitä on hieman takapainotettu, jotta kassan näkökulmasta olisi alkuvaiheessa helpompi toimia", Tähtinen kertoo.

10.49: Asianajaja Jyrki Tähtinen kertoo tarkemmin saneerausohjelman sisällöstä. "Ohjelma pyrkii turvaamaan ja parantamaan kilpailukyvyn. Ohjelma on syntynyt varsin nopeasti - kahdeksassa kuukaudessa - tämän kokoiselle yritykselle".

10.46: "Stockmann myy omistamansa kiinteistöt Helsingissä, Tallinnassa ja Riikassa". Latvanen toteaa, että saneerausohjelmassa on mahdollisuus myös investoida.

10.44: Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvanen : "Olemme rakentaneet viisi ratkaisevaa voittoa. Tärkein on asia on asiakassuhde. Tähtäämme ensiluokkaiseen asiakassuhteeseen. Haluamme olla inspiraation lähde numero yksi muodissa, kauneudessa, kodissa sekä ruoka- ja juoma kategorioissa. Kivi- ja verkkomaailman pitää kohdistua asiakkaan valitsemalla tavalla. Asiakasta halutaan palvella kokonaisvaltaisesti."

"Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä on kestävä talous. Tavoitteena on kannattavuuden parantaminen, kaupallisen jalanjäljen uudelleen suuntaaminen. Jatkossa keskitytään vahvemmin valikoituihin asiakasryhmiin ja heitä pyritään ymmärtämään paremmin. Digitaalisen liiketoiminnan vauhdittaminen on tämän strategian ytimessä. "