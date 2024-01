Stanley Cup -voittajalta rajua puhetta hoito-ohjelmasta, johon Patrik Laine menee – "Hirviöitä"

Hoito-ohjelma on perustettu vuonna 1996. Se on tarkoitettu pelaajille ja heidän perheilleen auttamaan mielenterveys- ja päihdeongelmissa sekä muissa henkilökohtaisissa vaikeuksissa.

Laine on hoitoa saadessaan Blue Jacketsin toiminnasta sivussa määrittelemättömän ajan. Hoito-ohjelman päättämiseen on saatava siitä vastaavilta henkilöiltä lupa.

Hoito-ohjelmassa pelaajille on tarjolla luottamuksellista apua puhelimitse, ja neuvonantajia on jokaisella liigapaikkakunnalla.

Kovaa tekstiä

– Jos tarvitsette apua, toimikaa itse. Älkää koskaan kääntykö pelaajayhdistyksen puoleen. Sanon tämän rehellisesti ja toivon, että ymmärrätte. He ovat hirviöitä, yhdysvaltalainen Darling pauhasi What Chaos! -podcastissa .

Uusi ohjelma

NHLPA on joka tapauksessa huolehtinut siitä, että mielenterveysongelmiin on apua saatavilla. Se on myös perustanut vastikään uuden First Line -ohjelman, jonka tarkoituksena on tukea pelaajien mielenterveyttä ja kohentaa pelaajien hyvinvointia.