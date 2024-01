Jukka Jalonen järkyttyi Patrik Laineen tilanteesta – leijonaluotsi aisti jo aiemmin, ettei kaikki ole kunnossa

– Tarkan harkinnan ja tukiverkoston kanssa käytyjen keskusteluiden päätteeksi olen tajunnut, että minun on laitettava mielenterveyteni ja hyvinvointini etusijalle, Laine ilmoitti.

– Hyvä, että hän uskaltaa tehdä jotain tuolle tilanteelle, jos hän kokee, että hän voi huonosti. Ehkä hän on lähipiirin kanssa kokenut, ettei kaikki ole korvien välissä hyvin, tai ettei hän ole sinut itsensä kanssa. Tai mitkä ne syyt ovatkaan, Jalonen jatkoi.

Jalonen painottaa sitä, että jääkiekko on vain jääkiekkoa ja elämässä on paljon muitakin tärkeitä asioita.

– Hän rohkeasti laittaa nyt itsensä kuntoon. Hänellä on ollut tuossa omia vaikeuksia. On ollut loukkaantumisia ja isän kuolemasta ei ole kovin kauaa aikaa. Siellä on inhimillisiä tragedioita sun muita taustalla, Jalonen huomioi.