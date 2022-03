SPR:n avustustyötekijä lähetettiin Puolaan auttamaan Ukrainan pakolaisia: "Olen hirveän surullinen, miksi olen lähdössä"

Emme kanna koskaan asetta

Niininen kertoo, että Punaisen ristin periaateisiin kuuluu, että heidän ainut aseensa on punainen liivi, josta heidät tunnistaa.

– Emme kanna ikinä asetta eikä kyytiin oteta edes poliisia, jolla on ase. Periaatteisiin kuuluu myös tasa-arvo eli kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. En lähde ajattelemaan puolesta tai vastaan vaan periaatteenani on jakaa apua hädässä oleville, kuten kuivamuonaa, vilttejä ja vettä. Ne on ne muut ihmiset, jotka ajattelee näitä asioita.