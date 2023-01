Astu legendaariseen studioon ennen tuhoa: Speden ex-työntekijä muistaa tv-hetken, kun pelkäsi pomonsa terveyden puolesta – "Urheasti hyppäsi"

Helsingin Ilmalassa sijaitsevan Maikkarin alkuperäisen kodin Pöllölaakson tarina on tulossa päätökseensä, kun kanavan matka jatkuu Vallilan Konepajan uusissa tiloissa. Mitä tapahtui Pöllölaaksossa? -sarjassa tutkitaan sitä, millaisia erikoisuuksia ja unohdettuja salaisuuksia Pöllölaakso kätkee uumeniinsa.

Henkilö, jonka läsnäolo tuntuu yhä tavallaan Pöllölaaksossa, on vuonna 2001 edesmennyt "viihteen yleismies" Pertti "Spede" Pasanen . Pöllölaakso oli Speden viihteen koti, jossa hän tuotti ohjelmiaan ja elokuviaan vuosikausien ajan.

Nykyään tilan käyttötarkoitus on hyvin erilainen eikä moni nykyinen pöllölaaksolainenkaan tiedä, mihin sitä on aikoinaan käytetty ja mikä on sen merkitys.