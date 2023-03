Autioitunut alkuperäinen Pöllölaakso on nyt alusta graffitaiteelle: "Aika pysähtyy, kun tähän tilaan tulee"

– Tästä voisi sanoa, että on mielestäni taidetta. Sen näkee purkkien määrästäkin, että täällä on tehty tätä työtä ajan kanssa. Ja sitten sen huomaa, että ne, jotka ovat tässä tilassa olleet tekemässä töitä, ei ole rikottu mitään, ei ole haluttu tuhota mitään, on haluttu luoda. Ja se, joka tämän tilan on käynyt taiteilemassa, niin arvostan kyllä sitä, Nyberg totesi.