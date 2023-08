Spede ilmestyi Josen luontokuvaan

Kasvojen tunnistamisen taito on ihmisellä syntymästämme lähtien, ja ihmisen aivot on koodattu näkemään kasvoja mitä eriskummallisimmissa paikoissa. Jeesus on sen verran tunnettu hahmo historiallisestikin, että hänen ilmestymisensä eri paikkoihin on siis merkki siitä, että aivomme toimivat kuten pitää.