Sota kiihtyy Ukrainassa, kun maa jäätyy, arvelee ISW – Venäjä pyrkii pakkosiirtämään ukrainalaislapsia Venäjälle

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi sunnuntaina, että sotilasoperaatiot kiihtyvät Ukrainan etulinjoissa lähiaikoina, koska sää kylmenee koko Ukrainassa. Tämä todennäköisesti jäädyttää maan, mikä nopeuttaa taisteluita molempien osapuolten liikkuvuuden lisääntyessä.