Sota jatkunut Etiopiassa jo kuukausia ja 350 000 ihmistä nälänhädän partaalla – suomalaistutkija: ”Tuntuu käsittämättömältä, että sopimishalukkuutta on niin vähän”

Internet on Laakson mukaan alhaalla alueella ja toimittajilta on ilmeisesti estetty pääsy sinne.

Etiopian keskushallinto ilmoitti maanantaina yksipuolisesti tulitauosta Tigrayssa. Tulitauon on määrä olla voimassa viljelyskauden loppuun asti. Vapautusrintaman (TPLF) joukot ovat ilmoituksen jälkeen jatkaneet taisteluita ja vallanneet lisää alueita.

Kapinallistaistelijoiden tiedottaja Getachew Reda myös sanoi tiistaina uutistoimisto AFP:lle heidän olevan valmiina ajamaan takaa vastustajiaan Tigrayn ulkopuolelle jopa Etiopian ja sen naapurimaan Eritrean pääkaupunkeihin asti. Tulitaukoa hän on kutsunut vitsiksi.

Miksi tulitauko julistettiin?

– Sitä (painostusta) on toki ollut koko ajan, mutta viime viikolla pommitettiin toria, jossa kuoli siviilejä. Suurta julkisuutta sai myös Lääkärit ilman rajoja -järjestön kolmen työntekijän murhaaminen. Kansainvälinen painostus Etiopian hallitusta kohtaan on varmasti lisääntynyt.

Laakso uskoo, että hallinto on pyrkinyt tulitauon julistamisella parantamaan mainettaan. Hän ei kuitenkaan usko, että yksipuolinen tulitauko tai edes laajempi, osapuolien yhteinen tulitauko ratkaisisi konfliktin.

Viljelyskausi meneillään

Tigray on köyhä alue, jossa asukkaiden tärkein elinkeino on maatalous. Jos käynnissä oleva viljelyskausi epäonnistuu konfliktin takia, on tilanne Laakson mukaan katastrofaalinen.